توران طاووس يخسر أمام صباح الرديف ضيفه بهدف لثلاثة

طاووس، 30 أيلول، أذرتاج

خسر نادي توران طاووس أمام صباح باكو الرديف ضيفه بهدف لثلاثة في الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 16 المنظمة على ملعب طاووس المركزي بعاصمة المحافظة قادها الحكم بكروف أمام 300 مشجع.

وفتح الحساب شفيعيف د26 لصالح صاحب الارض ورد عليه كل من نورييف د70 ود87 وكريم زاده د77.

وانذر الحكم خمسة لاعبين من صاحب الارض ومثلهم من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم ثلاث دقائق الى الفترة الاولى وخمسا الى الشوط الثاني.

ويهذه النتيجة ظل النادي الطاووسي بالمركز الثلاث عشر دون رد فيما ارتفع صباح الرديف الى المركز الرابع برصيد 6 نقاط.