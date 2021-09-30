وسائل الاعلام المغربية: أذربيجان تحيي الذكرى الأولى للحرب الوطنية

باكو، 30 سبتمبر (أذرتاج)

نشرت وسائل الاعلام المغربية، منها "العالم" و"بيان اليوم" و"الإصلاح" و Amapress و"أغنادن" و Maroc24 Media و Chanoukome و Alahdat وAlqalamlhor مقالا في عن الذكرى السنوية الأولى للحرب الوطنية في أذربيجان. تعيد وكالة اذرتاج نشر المقال"

"احتفلت أذربيجان يوم 27 شتنبر2021 بيوم ذكرى الابطال، الذين قاتلوا ببطولية في ساحة المعركة لتحرير اراضهم الاصلية، وهي المعركة التي انتهت باسترجاع إقليم كاراباخ الذي احتلته أرمينيا سنة1994، واستمرت الحرب أربعة وأربعين يوما أظهرت خلالها القوات الآذرية، قدرات عالية على الصمود من أجل تحرير الأراضي الآذرية من الاحتلال الأرميني. وبهذه المناسبة تحتفل جمهورية أذربيجان بالانتصار الذي أحرزته بفضل تلاحم الشعب والتفافه حول قيادته وتشبثه بالوحدة الترابية لبلاده.

وعرفت حرب مرتفعات كارا باخ 2020 عند الأدريين باسم عملية القبضة الحديدية‏، والتي جرت بين أذربيجان، وأرمينيا، في منطقة مرتفعات كاراباخ المُتنازع عليها وكان هذا التصعيد الأخير للنزاع الذي لم يتم حله على منطقة يعترف بها العالم بأنها جزء من أذربيجان.

بدأت الاشتباكات صباح يوم 27 سبتمبر 2020، بعد مناوشات ارمينية على طول خط التماس مرتفعات كاراباخ الذي أنشئ في أعقاب حرب ناغورني كارا باخ (1988-1994).

بعد تحرير شوشا ثاني أكبر مدن في ناغورني كاراباخ، تم توقيع اتفاق ينهي 44 يوما من حرب دموية غير مسبوقة في المنطقة منذ 30 عام بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف جميع الأعمال العدائية في المنطقة من الساعة 00:00 يوم 10 نوفمبر 2020 بتوقيت موسكو.

وبموجب الاتفاقية استعادت أذربيجان ما يعادل خُمس أراضيها التي احتلت في هذه الحرب، وتمكنت من السيطرة على ما يقرب من 60% من إقليم ناغورني كاراباخ، وسيطرت على مدينة شوشا الاستراتيجية التي تطل على العاصمة ستيباناكيرت، وتبعد عنها بأقل من 15 كيلومترا، وتم تحرير خمسة مدن: فضولي، جبرائيل، زنكيلان، قوبادلي والعاصمة الثقافية لأذربيجان شوشا ومدينتان – اغدام وكالبجر على أساس الاتفاق الثلاثي وضمنت ربط أراضيها بإقليم ناخيتشيفان الذي كان معزولا بشكل كامل عن أراضيها رغم أنه يتبع لها، وكان الوصول إليه يتطلب المرور عبر إيران أو أرمينيا، كما ضمنت عن طريقه اتصالا جغرافيا مباشرا بتركيا من خلال شريط حدودي يمتد على طول 23 كيلومترا. وتم نشر حوالي 2000 جندي روسي لتكون قوات حفظ سلام على طول ممر لاتشين بين أرمينيا وناغورني كاراباخ.

انتهت الحرب التي استمرت 44 يومًا في مواجهة أرمينيا، بالانتصار الكاسح لأذربيجان، وبعزمٍ وتصميم وشجاعة منقطعة النظير للقائد الأعلى للقوات المسلحة، فخامة السيد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، تم بحمد الله تحرير منطقة كاراباخ من العدو، وبفضل حماسة وبسالة جيشه العتيد وكذلك بفضل العزيمة القوية والإرادة الثابتة للشعب الاذربيجاني، الذي وقف وقفة رجل واحد يدافع عن كل شبر من اراضه."