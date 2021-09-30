 الجيش الرياضي يسحق زيرة الرديف مستضيفه بأربعة أهداف نظيفة

باكو، 30 أيلول، أذرتاج

تغلب نادي الجيش الرياضي على زيرة باكو الرديف مستضيفه بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 18 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم قربانوف أمام 50 مشجعا.

وسجل أهداف الضيف أمين د2 رج ورفائل د37 وائلشن د45+1 وروسلان د81 .

وانذر الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ومثلهم من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وفيما طرد لاعبا من صاحب الارض عن شتم الحكم د81 بالبطاقة الحمراء المباشرة.

واضاف الحكم ثلاث دقائق بدل الضائع الى الفترة الاولى وخمس دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز صعد الجيش الرياضي الى المركز الثاني برصيد سبع نقاط مشاركا في الصدارة مع قره داغ لوكباتان بنفس الرصيد بينما نزل زيرة الرديف الى المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط.