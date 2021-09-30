وزيرة الاقتصاد: أذربيجان شريك اقتصادي مهم جدا لجورجيا

تبيليسي، 30 أيلول، أذرتاج

قالت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا ناتيا تورناوا اننا لا يربطنا بأذربيجان ما يوصف به بالعلاقات الاقتصادية البراغماتيكية فقط بل كانت بين البلدين طوال السنوات المديدة علاقات الصداقة الودية وتطورت علاقاتنا الشراكية الاستراتيجية تطورا خلال هذه السنوات ايضا وازدادت تعززا.

واضافت تورناوا أن أذربيجان شريك اقتصادي مهم جدا لجورجيا مفيدة أن أذربيجان كانت مستثمرا رقم واحد لجورجيا في السنوات الاخيرة حيث استثمرت أذربيجان في جورجيا اثنين وستة اعشار مليار دولار خلال تلك السنوات ومن الطريف أن حوالي النصف من هذا المبلغ استثمر خلال مدة الخمس سنوات الاخيرة وذلك يدل خاصة على زيادة رؤوس الاموال.

وقالت الوزيرة الجورجية إن أذربيجان في المراتب العشرة الاولى في صفوف شركاء جورجيا التجارية الرئيسية موضحة أن أذربيجان كانت شريكا تجاريا رابعا خلال عام عشرين والفين لجورجيا وخلال الثمانية اشهر الاخيرة شريكا تجاريا خامسا للبلد ورغم الجائحة نقدر ذلك نزعة ايجابية مؤكدة على أن ذلك غير كاف وتابعت أن هذه القضية طرحت على بساط البحث خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون.

وقالت تورناوا أن مسائل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وكذلك حجم صادرات جورجيا الى اذبيجان نوقشت في اجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية الأذربيجانية الجورجية المنعقد في باكو. واضافت أن الطرفين تبادلا وجهات نظر مفيدة حول المزيد من توسيع العلاقات في مجال الطاقة.

واكدت وزيرة الاقتصاد الجورجية على أن أذربيجان موردة رقم واحد للغاز والطاقة الكهربائية الى جورجيا مضيفة اننا قدمنا معلومات حول خططنا الخاصة بمشروع خط امداد الطاقة الكهربائية تحت الماء ذات الجهد العالي في البحر الأسود وهذا المشروع يتيح بالخروج الى سوق الاتحاد الاوروبي واذربيجان حريصة على هذه المسألة ايضا.

عزيزوف مراسل أذرتاج