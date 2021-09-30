 صبائل الرديف يتغلب على زاقاتالا بهدفين دور رد

باكو، 30 أيلول، أذرتاج

تغلب صبائل باكو الرديف بهدفين دون رد على زاقاتالا ضيفه في الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 17 المنظمة على ملعب أي أس سي او أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم بايراموف أمام 50 مشجعا.

وسجل هدفي صاحب الارض أقازاده د12 وعبدرحمانوف د47.

وأنذر الحكم ثلاثة لاعبين من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الاولى وست دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع صبائل الرديف الى المرتبة السابعة برصيد اربع نقاط فيما تراجع زاقاتالا الى المركز التاسع برصيد متجمد عند ثلاث نقاط.