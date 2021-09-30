وفد من الاتحاد العالمي لأتراك أهيسكا يزور مدينة شوشا

باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قام وفد من الاتحاد العالمي لأتراك أهيسكا بزيارة الى شوشا بتنظيم اللجنة الحكومية للعمل مع المغتربين، ذلك على هامش زيارتهم الى أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للعمل مع المغتربين ان ضياء الدين كاسانوف رئيس الاتحاد العالمي لأتراك أهيسكا والوفد المرافق له تعرفوا على أحياء مدينة شوشا المدمرة - العاصمة الثقافية لأذربيجان وشهدوا بأعينهم الفظائع الأرمنية.

زاروا مقبرة واقف ومسجد أشاغي جوهر أغا وقلعة شوشا ومضمار شوشا (جيدير دوزو).