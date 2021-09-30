باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) التقى القائم بأعمال يوسف عبداللايف رئيس صندوق ترويج الصادرات والاستثمارات في أذربيجان (اذبرومو) مع مدير شركة "Enterprise Georgia" الجورجية ميخائيل خيدوريلي. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اذبرومو ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آفاق تنمية التعاون المتبادل.

AZERTAG.AZ : مناقشة آفاق تنمية التعاون بين اذبرومو والشركة الجورجية

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