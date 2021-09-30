تخصيص 6 ملايين مانات لإنجاز إنشاء الطريق البري في محافظة كوردمير

باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم قرارا جمهوريا بشأن التدابير الإضافية لإنشاء الطريق البري الواصل بين أغسو – كوردمير – بهرام ته به (26 كم) – قاراساقّال – جيلي بمحافظة كوردمير.

أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 6 ملايين مانات كشريحة أولى للوكالة الحكومية للطرق البرية من المبلغ المنصوص عليه في الفترة الـ1.1.14 من تقاسم أموال نفقات الاستثمار ذات الاساس العام في ميزانية الدولة لعام 2021 بغية إنشاء الطريق البري المذكور الذي تربط منطقتين سكنيتين يقطنهما 4 آلاف نسمة.