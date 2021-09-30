وزير الخارجية: أذربيجان والتشيك تملكان امكانات تعاون كبيرة في اعادة اعمار الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني

باكو، 30 أيلول، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية التشيكي جاكوب كولهانيكي عقب لقاء منعقد بينهما في باكو اليوم إن أذربيجان والتشيك تملكان امكانات تعاون كبيرة في مجال اعادة بناء واعمار واصلاح الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني.

وابلغ الوزير بايراموف انه احاط نظيره التشيكي خلال لقاء منعقد معه قبل المؤتمر الصحافي علما بمدى الدمار والخراب والهدم التي ارتكبت من قبل الارمن في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني وحول كون الاراضي الملغومة عشوائيا وامتناع أرمينيا عن تقديم خرائط الحقول الملغومة الى أذربيجان.