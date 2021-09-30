وزير الخارجية يلتقي بنظيره التشيكي

باكو، 30 أيلول، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في الثلاثين من ايلول اليوم بنظيره في الجمهورية التشيكية جاكوب كولهانيك على هامش زيارته للعمل.

قالت الخارجية في بيان إن لقاء انعقد اولا بين الوزيرين على انفراد استمر بحضور وفدي الطرفين لقاء موسعا.

رحب الوزير جيهون بايراموف بوفد التشيك مفيدا أن أذربيجان تعير اهمية كبيرة للتعاون مع الجمهورية التشيكية واشار الى دور هام للبيان المشترك في الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية أذربيجان والجمهورية التشيكية في المزيد من رفع العلاقات الثنائية الى مستوى اعلى.

ونوه الوزير بايراموف الى مساهمة ساهمها التبادل الثنائي بالزيارات في تطوير العلاقات مؤكدا على اهمية زيارة الوزير التشيكي الحالية ولقاءات وفعاليات منعقدة على هامشها.

وعبر الوزير جاكوب كولهانيك عن الامتنان من حفاوة الاستقبال للوفد المرافق له مفيدا أن أذربيجان بلد شريك واجب بالنسبة للتشيك. وذكر بامتنان مشاركته في افتتاح منتدى الاعمال على هامش الزيارة لافتا الى اهمية هذه الفعاليات التي شاركت فيها عدد كبير من الشركات من كلا الطرفين من حيث تنمية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وتبادل الجانبان وجهات نظر حول استمرارية الحوار السياسي بين البلدين وضرورة تطوير العلاقات بما يواكب مع الامكانات الموجودة في المجال الاقتصادي التجاري ومن ضمنها فعاليات اللجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي الفني والثقافي بين البلدين وتوسيع العلاقات في البعد البرلماني وكذلك المزيد من تطوير العلاقات في مجالات اخرى مثل الانسانية والسياحة.

وقدم الوزير بايراموف معلومات الى الجانب المقابل حول المرحلة ما بعد النزاع الموجودة في المنطقة واحدث التطورات بما فيه اعمال اعادة البناء والاعمار والتكامل والاندماج التي تنفذها أذربيجان في اراضيها التي حررتها من احتلال أرمينيا متحدثا عن الالغام المغروسة في تلك الاراضي من قبل أرمينيا عمدا ومستهدفا طوال العقود وعن نتائج وخيمة لهذا التهديد الخطير. واحاط الجانب المقابل علمًا بالاعمال والفعاليات المنجزة من طرف أذربيجان بشأن تنفيذ البيان الثلاثي الموقع في العاشر من نوفمبر العام الماضي.

وشدد جاكوب كولهانيك على وجوب احلال السلام والامن في المنطقة معبرا عن اهتمام شركات تشيكية في المشاركة في عملية اعادة البناء والاعمار والتأهيل.

كما بحث الوزيران مسائل التعاون ضمن المنظمات الدولية.

وعقد الوزيران عقب اللقاء مؤتمرا صحافيا.