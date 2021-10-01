  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 774 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1778 مصاب ووفاة 12 مصابا في 30 سبتمبر

    ٠١.١٠.٢٠٢١ [١٠:١٩]

    باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 774 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1778 مصاب هذا المرض وتوفي 12 مصابا بالفيروس في 30 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 483 ألف و902 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 458 ألف و922 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و525 مريض منهم ويستمر علاج 18 ألفا و455 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و484 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و859 ألف و15 فحصا طبيا.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 774 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1778 مصاب ووفاة 12 مصابا في 30 سبتمبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥‎١]
    أذربيجان: تسجيل 689 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1816 مصاب ووفاة 18 مصابا في 1 أكتوبر
    ٠١.١٠.٢٠٢١ [١٠:٢٢]
    أذربيجان: تطعيم أكثر من 8.5 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
    ٣٠.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٤٦]
    أذربيجان: تطعيم نحو 68 ألف جرعة من لقاح كورونا في 29 سبتمبر
    ٣٠.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٤٢]
    أذربيجان: تسجيل 842 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2062 مصاب ووفاة 15 مصابا في 29 سبتمبر
    أذربيجان: تسجيل 774 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1778 مصاب ووفاة 12 مصابا في 30 سبتمبر