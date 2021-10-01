أذربيجان: تطعيم أكثر من 8.5 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 68 ألفا و676 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 30 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 16 ألفا و517 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و52 ألفا و159 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و554 ألف و628 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و762 ألف و232 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و792 ألف و396 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.