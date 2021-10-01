سفيرا المتحدة الامريكية وإسرائيل يزوران قوبا

قوبا، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قام سفيرا الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل في أذربيجان اورل ليتزنبرغ وجورج ديك في 30 سبتمبر بزيارة الى قيرميزي قصبه (البلدة الحمراء) التي يسكنها يهود الجبال في محافظة قوبا.

أفادت وكالة اذرتاج انه خلال الجولة التي نظمها مدير متحف "يهود الجبال" إيغور شاولوف تم تقديم معلومات مفصلة الى الضيوف حول التاريخ والتراث الثقافي ليهود الجبال. وناقش السفيران فرص التعاون للحفاظ على التراث الثقافي وتطوير السياحة.