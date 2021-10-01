دوري المؤتمر الاوروبي: أومونيا – قره باغ 1-4

باكو، 1 تشرين الأول، أذرتاج

سحق نادي قره باغ أغدام الأذربيجاني مضيفه اومونيا نيقوسيا باربعة أهداف لهدف في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات في دوري المؤتمر الاوروبي لكرة القدم الليلة.

أفادت أذرتاج أن ليتسياكس فتح الحساب لصالح صاحب الارض القبرصي اليوناني غير أن كادي رد عليه الى أن قدم شيدايف قراباغ د73 وضاعف الحساب مدفيديف د79 من ركلة الجزاء حتى وضع كادي نقطة رابعة في الحساب د90+4.

وبهذا الفوز ارتفع قره باغ الى صدارة الترتيب متقدما امام بازيل السويسري الذي تغلب على قيرت الكازاخي باربعة اهداف مقابل هدفين رغم كون رصيدهما متساويا 4 نقاط. وكانت الاندية تعادلت في الجولة الاولى بدون تسجيل اهداف.