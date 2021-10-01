باكو، 1 أكتوبر (أذرتاج) وقع أذربيجان وتركيا على معاهدات حول استكشاف واستغلال مناجم الفلز في أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج ان وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف ووزير البيئة والثروات الطبيعية الاذربيجاني مختار بابايف ورئيس مجلس إدارة شركة "جنكيز هولدينغ" القابضة محمد جنكيز وقعوا على معاهدات حول استكشاف واستغلال مناجم الفلز قاشقاتشاي وإلبايداش وآغدوزداغ.

AZERTAG.AZ : أذربيجان وتركيا توقعان معاهدات لاستغلال مناجم الفلز

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