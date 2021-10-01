  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان وتركيا توقعان معاهدات لاستغلال مناجم الفلز

    ٠١.١٠.٢٠٢١ [١٠:٤٢]

    باكو، 1 أكتوبر (أذرتاج)

    وقع أذربيجان وتركيا على معاهدات حول استكشاف واستغلال مناجم الفلز في أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف ووزير البيئة والثروات الطبيعية الاذربيجاني مختار بابايف ورئيس مجلس إدارة شركة "جنكيز هولدينغ" القابضة محمد جنكيز وقعوا على معاهدات حول استكشاف واستغلال مناجم الفلز قاشقاتشاي وإلبايداش وآغدوزداغ.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان وتركيا توقعان معاهدات لاستغلال مناجم الفلز
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٤٠]
    أذربيجان تشارك في "الملتقى الاقتصادي الاوزبكي 2021" في طشقند
    ٣٠.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٤٩]
    مناقشة آفاق تنمية التعاون بين اذبرومو والشركة الجورجية
    ٣٠.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٥‎٧]
    وزيرة الاقتصاد: أذربيجان شريك اقتصادي مهم جدا لجورجيا
    ٣٠.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٥‎٧]
    رئيس الوزراء الجورجي: الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة جاء مثمرا جدا
    أذربيجان وتركيا توقعان معاهدات لاستغلال مناجم الفلز