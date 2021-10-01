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    أول تساقط للثلوج في قريتي خيناليق وقيريز لمحافظة قوبا (فيديو)

    ٠١.١٠.٢٠٢١ [١١:٠٢]

    قوبا، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قوبا تستقبل أول ثلوج الموسم.

    تساقطت الثلوج الأولى لهذا العام في وقت مبكر على قريتي خيناليق وقيريز لمحافظة قوبا الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سماكة الثلوج في قرية خيناليق ارتفعت الى 2 سم وقرية قيزيل الى 3 سم.

    تقع قرية خيناليق لمحافظة قوبا الأذربيجانية -إحدى أعلى المناطق السكنية في العالم على ارتفاع 2360 مترا فوق سطح البحر.

    انخفضت درجة الحرارة بسبب تساقط الثلوج.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/3/1633069279581057044.mp4

     

    AZERTAG.AZ :أول تساقط للثلوج في قريتي خيناليق وقيريز لمحافظة قوبا (فيديو)
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    أول تساقط للثلوج في قريتي خيناليق وقيريز لمحافظة قوبا (فيديو) أول تساقط للثلوج في قريتي خيناليق وقيريز لمحافظة قوبا (فيديو)