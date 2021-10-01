سفير أذربيجان يقدم نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية الايراني
AzerTAg.az
٠١.١٠.٢٠٢١ [١١:٢٥]
طهران، 1 تشرين الأول، أذرتاج
قدم سفير أذربيجان الجديد في جمهورية ايران الاسلامية علي عليزاده نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبدللاهيان.
وشهد اللقاء تشديد الطرفين على اهتمام كلا الطرفين بالمزيد من تطوير العلاقات المتبادلة وبحثا عددا من المسائل الموجودة في العلاقات الثنائية. وابلغ السفير انه لن يبخل من جهد خلال فترة عمله إلا وسيبذله من اجل تطوير علاقات التعاون المفيدة.
تبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك ايضا.
كتانوف مراسل أذرتاج
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٢:١٧]
٠١.١٠.٢٠٢١ [٠٩:٠٠]
٣٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٥]
٣٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٠٣]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٢:١٧]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١١:٢٥]
٠١.١٠.٢٠٢١ [٠٩:٠٠]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٥:٤٠]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٣:٠٢]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١١:٢٤]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٠:٤٢]
٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٤٥]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٦]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٥٢]
٢٥.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٢]
٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٧]
٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣٣]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥١]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٠:٢٢]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٠:١٩]
٣٠.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٤٦]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٥]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١١:١٣]
٣٠.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٥٣]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٢١]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٠]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٣:١٥]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٢:٠٥]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٤٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك