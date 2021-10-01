اصابة جندي حرس الحدود بانفجار لغم مضاد للمشاة في زنكيلان المحررة

زنكيلان المحررة، 1 تشرين الأول، أذرتاج

اصيب جندي قوات حرس الحدود الرقيب ائلكون بن ائلخان نزرخانلي بجروح جراء انفجار لغم مضاد للمشاة عندما كان على سبيله نحو نقطة قتالية حدودية كان يخدم لها في اراضي محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الارميني قرابة الساعة الخامسة عشرة ظهر يوم الثلاثين من ايلول الامس.

قال حرس الحدود في بيان إن الجندي المصاب بعد أن تلقى الاسعاف الطبي على الفور نقل على متن مروحية الى مستشفى عسكرية تقع في بلدة أحمدبايلي بمحافظة فضولي المحررة من احتلال أرمينيا وهو خاضع حاليا لمراقبة الاطباء.