الخارجية الروسية: موسكو قدمت الى الطرفين اقتراحاتها بشأن تسوية القضايا في الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

موسكو، 1 أكتوبر (أذرتاج)

تشير وزارة الخارجية الروسية الى الحالة الى انشاء لجنة حول ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وبالتالي تخطيط الحدود، ذلك للتوصل الى حل طويل الأمد ومستدام للاحداث في بعض الأجزاء من الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب مديرية الشئون الإعلامية والصحفية لدى وزارة الخارجية الروسية الكسي زايتسيف في مؤتمر صحفي في موسكو.

"بلورت موسكو اقتراحاتها لضمان بدء عملية المحادثات ذات الصلة وعرضتها الى يرفان وباكو. ننتظر الرد من الطرفين"، على حد قوله.

في رده على سؤال عن احتمال لقاء بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قال زايتسيف ان تنظيم جولة جديدة من المحادثات من قبل مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الأوروبي يتطلب تحضيرا جديا.

"استرشدت روسيا دائما بأن الحوار المتواصل ولاسيما الحوار على المستوى الرفيع يساهم في التوصل الى تفاهم لحل القضايا ودعم البيئة البناءة. بفضل العلاقات المستمرة التي يربط الرئيس الروسي بقائدي أذربيجان وأرمينيا بالذات، تيسر توقيع البيان الثلاثي في 9 نوفمبر عام 2020، الذي وقف إراقة الدماء في قره باغ ووضع أساس الحياة الآمنة في المنطقة"، على حد زعمه.