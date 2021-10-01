 لجنة التأديب تنظر في مخالفات القواعد الادارية والنظامية في الجولتين الاخيرتين لدوري الممتاز والدرجة الاولى مبلغ الغرامة على الاندية يبلغ 7280 مانات

<br> مبلغ الغرامة على الاندية يبلغ 7280 مانات

باكو، 1 تشرين الأول، أذرتاج

عقدت لجنة التأديب الرياضية لدى ادارة الدوريات الأذربيجانية لكرة القدم اجتماعا لها للنظر في مخالفات القواعد الادارة والنظامية في الجولتين الأخيرتين بدوريي الممتاز والدرجة الاولى وقررت بفرض غرامات تالية على الاندية :

1 - دوري الممتاز، الجولة الخامسة:

- كشلة – قراباغ:

-- تغريم صاحب الارض قدر 1600 مانات لدخول مشجعين ساحة اللعب في إثر انتهاء المباراة،

-- تغريم كشلة قدر 800 مانات مع معاقبة المدير الفني قربانوف مباراة واحدة لإبعاده عن ساحة المباراة من قبل الحكم بالانذار الثاني.

- صبائل – زيرة:

-- تغريم صاحب الارض قدر 1600 مانات لدخول مشجع ساحة اللعب،

-- تغريم الضيف قدر 800 مانات لتلقي 4 لاعبين انذارا بالبطاقة الصفراء.

- صباح – نفطجي:

-- تغريم نفطجي قدر 800 مانات لاستخدام مشجعي النادي من أجهزة الالعاب النارية.

- سومغايت – غابالا:

-- تغريم الضيف قدر 800 مانات لتقلي 4 لاعبين انذارا بالبطاقة الصفراء.

2 – دوري الدرجة الاولى، الجولة الثالثة:

- كبز – قراباغ الرديف:

-- تغريم صاحب الارض قدر 160 مانات لمشاركة ممثل الاسعاف في المباراة بتأخر،

-- تغريم صاحب الارض قدر 80 ماناتا لمعاقبة 4 لاعبين بالبطاقة الصفراء.

- نفطجي الرديف – قراداغ لوكباتان:

-- تغريم نفطجي الرديف قدر 160 مانات ومعاقبة لاعبه المطرود بالبطاقة الحمراء المباشرة عن سلوك عدواني قدر مباراتين.

- توران طاووس – صباح الرديف:

-- تغريم صاحب الارض قدر 80 ماناتا لمعاقبة 5 لاعبين بالبطاقة الصفراء،

-- تغريم الضيف قدر 80 ماناتا لمعاقبة 5 لاعبين بالبطاقة الصفراء.

- زيرة الرديف – الجيش الرياضي:

-- تغريم صاحب الارض قدر 320 مانات لمعاقبة لاعبه المطرود بالبطاقة الحمراء المباشرة عن شتم الحكم مع ابعاد اللاعب قدر 4 مباريات عن الحضور،

-- تغريم الضيف قدر 80 ماناتا لعدم حضور ممثل النادي اجتماعا قبل المباراة في موعد محدد.