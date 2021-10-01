أذربيجان تشارك في "الملتقى الاقتصادي الاوزبكي 2021" في طشقند

طشقند، 1 أكتوبر (أذرتاج)

أقيم في طشقند "الملتقى الاقتصادي الاوزبكي 2021" بدعم من البنك العالمي والبنك الاسيوي للتنمية.

أفادت وكالة اذرتاج ان الملتقى شارك فيه ممثلو المؤسسات المالية والخبراء والصحفيون من روسيا وكازاخستان وقيرغزستان وطاجكستان وأذربيجان وغيرها من الدول.

حضر الملتقى عن أذربيجان نائب وزير الاقتصاد صاحب علي اكبروف.

تحدث السيد صاحب علي اكبروف في كلمة ألقاها في الملتقى عن الصداقة بين أذربيجان واوزبكستان والعلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها من المجالات. كذلك قال ان العمل جار على قدم وساق في انشاء ممر النقل المتعدد الشكل "الصين – قيرغزستان – أوزبكستان – تركمانستان – أذربيجان وجورجيا وأوروبا. سيسمح هذا الممر بالاستفادة الأكثر ثمرة من إمكانيات ميناء باكو الجديد ومشروع السكك الحديدية باكو – تبيليسي – قارس.

تم التوقيع في إطار الملتقى اتفاقيات بقيمة 6.6 مليار دولار.