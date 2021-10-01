أذربيجان: تسجيل 689 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1816 مصاب ووفاة 18 مصابا في 1 أكتوبر

باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 689 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1816 مصاب هذا المرض وتوفي 18 مصابا بالفيروس في 1 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 484 ألف و591 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 460 ألف و738 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و543 مريض منهم ويستمر علاج 17 ألفا و310 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و558 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و868 ألف و573 فحص طبي.