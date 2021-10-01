أكول يتغلب على نفطجي الرياضي بتسعة لاثنين في انطلاقة موسم كرة قدم الصالات

باكو، 1 تشرين الأول، أذرتاج

تغلب نادي أكول على نفطجي الرياضي مضيفه بتسعة اهداف مقابل هدفين في الجولة الانطلاقية بدوري الممتاز للمحترفين لكرة قدم الصالات.

أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة لدى قصر باكو الرياضي أدارها طاقم الحكام المؤلف من غفارلي وامير اصلانوف وجبرائيلوف ومحمدوف.

وسجل هدفي صاحب الارض محمد د32.26 وواهب د33.16 فيما رد عليهما نامق د1.53 ود22.20 وفائق د8.22 ود13.58 وفريد د11.41 ود24.34 ود31.03 وتوفيق د27.09 وسمير د32.09.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الصفراء.