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    أذربيجان: تطعيم 69 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم

    ٠١.١٠.٢٠٢١ [١٨:٠٦]

    باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 68 ألفا و732 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 1 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 16 ألفا و611 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و52 ألفا و121 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و623 ألف و360 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و778 ألف و843 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و844 ألف و517 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 69 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم
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