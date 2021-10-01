أراز نخجوان يفوز على ريكورد كلاب في انطلاقة دوري الممتاز لكرة قدم الصالات

باكو، 1 تشرين الأول، أذرتاج

حقق نادي أراز نخجوان فوزا على نادي ريكورد كلاب مستضيفه في انطلاقة دوري الممتاز للمحترفين لكرة قدم الصالات.

أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة لدى قصر باكو الرياضي قادها طاقم الحكام المؤلف من امير اصلانوف وجبرائيلوف وغفارلي دون مشجع.

وسجل هدفي صاحب الارض متين د6.19 وعلي رضا د30.05 فيما جاءت اهداف الضيف من طرف رامز د10.20 ود35.40 ومانيكا د28.16 ود34.16.

وعاقب الحكم لاعبين من ريكورد كلاب و5 لاعبين من اراز نخجوان بالبطاقة الصفراء فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء د39.39.