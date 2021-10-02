باكو فاير حقق فوزا صعبا على أليانس لنكران مضيفه 8-10

باكو، 2 تشرين الأول، أذرتاج

حقق نادي باكو فاير فوزا صعبا على أليانس لنكران مضيفه بعشرة اهداف لثمانية في انطلاقة دوري الممتاز للمحترفين لكرة قدم الصالات.

أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة لدى قصر باكو الرياضي قادها طاقم الحكام المؤلف من مصيرزف وحسنوف ومحمدوف دون مشجع.

وسجل اهداف صاحب الارض باقرزاده د8ث32 ود35ث10 ود39ث48 ورستملي د15ث41 ود38ث07 وفرجلي د16ث05 ود27ث50 ود28ث12 فيما رد عليها ابراهيم خليلوف د9ث12 وقرايف د11ث35 وسلطانوف د12ث47 وعلي ميرزايف د16ث21 وزينالوف د23ث50 وصافياروف د26ث48 ود31ث21 وقولييف د28ث24 ود37ث08 ورضايف د35ث01.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء.