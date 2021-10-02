باكو، 2 تشرين الأول، أذرتاج خسر سومغايت أمام زيرة باكو مضيفه بهدف يتيم في الجولة السادسة بدوري الممتاز للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 21 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي بضاحية باكو العاصمة قادها الحكم جباروف أمام 400 مشجع. وسجل هدف صاحب الارض الوحيد لوريس د14. وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبيْن من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة. واضاف دقيقتين بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني. وبهذا الفوز ارتفع زيرة الى المركز الثالث برصيد 11 نقطة بزيادة مباراة فيما ظل سومغايت خامسا برصيد 7 نقاط بزيادة مباراة.

AZERTAG.AZ : سومغايت يخسر أمام زيرة باكو بهدف يتيم

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