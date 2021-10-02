 خيلة يتغلب على المنتخب ت19 بستة مقابل أربعة

باكو، 2 تشرين الأول، أذرتاج

تغلب نادي خيلة على المنتخب تحت 19 عاما بستة أهداف مقابل أربعة اهداف في انطلاقة دوري الممتاز للمحترفين لكرة قدم الصالات.

أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة لدى قصر باكو الرياضي قادها طاقم الحكام المؤلف من حسنوف وممدوف ونصيروف وصمدلي دون مشجع.

وسجل أهداف صاحب الأرض الخاسر محمدوف د03ث48 ود33ث31 وأقاليزاده د8ث05 ومحمدزاده د38ث43 ورد عليها علييف د11ث25 ود24ث41 ود26ث28 وصمدزاده د26ث50 وذو الفقاروف د32ث02 ولطيفوف د34ث36.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الصفراء وطرد نفس اللاعب بالانذار الثاني د10ث01.