الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالةEFE الاسبانية للأنباء
AzerTAg.az
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٢:٤٢]
باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
ادلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بحديث صحفي لوكالةEFE الاسبانية للأنباء.
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