باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) ادلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بحديث صحفي لوكالةEFE الاسبانية للأنباء.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالةEFE الاسبانية للأنباء

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