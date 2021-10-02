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    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالةEFE الاسبانية للأنباء

    ٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٢:٤٢]

    باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ادلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بحديث صحفي لوكالةEFE الاسبانية للأنباء.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالةEFE الاسبانية للأنباء
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