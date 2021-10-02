الرئيس إلهام علييف: انا مستعد للتحدث مع باشينيان في حين يكون مستعدا له

باكو، 2 أكتوبر (أذرتاج)

أنا مستعد للقاء مع باشينيان. أنا مستعد إذا كانت أرمينيا مستعدة له. قد جرى لقاء بيننا. واجري على المستوى الثلاثي في بداية هذا العام تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمر بوتين. أنا مستعد للتحدث في أي وقت مع باشينيان في حين يكون باشينيان مستعدا له.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف قال هذا الرأي في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء "إيفي" الاسبانية.

قال رئيس الجمهورية: "أنا أرحب بهذه المناقشات واعتبر ان هذا قد يكون مؤشرا حسنا على انتهاء الحرب وتقليب صفحة الحرب. وهذا ضروري للغاية. إذ أننا لا نزال نشهد ونسمع التصريحات التي تظهر انتشار النزعة الانتقامية في الدوائر السياسية في أرمينيا، ومحاولات التخطيط المستقبلي لإعادة الاستيلاء على الأراضي التي تنتمي الينا على مدى التاريخ وبموجب القانون الدولي. لذلك، فإن عزم حكومة أرمينيا والاهم، عزمها الجاد، ونشاطها العملي، لا الكلمات والتصريحات فحسب، ستظهر انتهاء الحرب ومضينا قدما نحو مرحلة السلام".