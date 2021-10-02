مناقشة تعزيز الشراكة الاقتصادية مع التشيك

باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

التقى وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف وزير الخارجية التشيكي جاكوب كولهانيكي والوفد المرافق له.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة ان الجانبين أكدا على أهمية الزيارات والمناقشات المتبادلة في تطوير التعاون بين البلدين، حيث تولي أذربيجان أهمية كبيرة للعلاقات مع جمهورية التشيك. وأشار ميكائيل جباروف إلى إمكانية تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مؤكدا على أن اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين حكومتي أذربيجان والتشيك هي منصة مفيدة في هذا الصدد. ولوحظ أن هناك فرصا واسعة لتوسيع التعاون بين بلدينا في التجارة والصناعة والنقل والترانزيت والسياحة. يمكن التعاون مع الشركات التشيكية في صناعة السيارات ومشاريع "المدينة الذكية" و"القرية الذكية".

تم تقديم المعلومات عن مناخ الأعمال والاستثمار الملائم وأعمال إعادة البناء في الأراضي المحررة وممر زنقزور والمنطقة الاقتصادية الحرة في ألات ودعوة الشركات التشيكية إلى التعاون الفعال مع الاشركات الأذربيجانية.

وقال وزير الخارجية التشيكي جاكوب كولهانيكي إن البلدين تعاونان متبادل المنفعة وشريكان استراتيجيان ويتبادلان وجهات النظر حول توسيع العلاقات.