الرئيس علييف: اذا أسست منصة تعاون اقليمي 3+3 تأتي هذه ضمانًا رئيسيا ضد سلوك عدواني جديد

باكو، 2 تشرين الأول، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف اننا أيدنا بمقترح الرئيس التركي بمنصة تعاون اقليمي ثلاثة زائدة ثلاثة وأما أرمينيا فما ردت الى الحين فترون أن أرمينيا ما زالت تتخذ موقفا غير بناء.

وأبان الرئيس إلهام علييف في حديث صحافي أدلى به لوكالة ايفي الاسبانية وهو يشرح اهمية منصة التعاون المطروحة من قبل رئيس تركيا أن ذلك لا يخدم لمسائل ما بعد الحرب فحسب بل ولكن للتنمية الاقليمية في منطقتنا عامة ايضا ولأننا اذا نلنا تأسيس مثل هذه الصيغة للتعاون بين ستة بلدان للمنطقة فيأتي ذلك ضمانا رئيسيا ضد سلوك عدواني جديد أيا كان. ويتحول ذلك الى عامل مهم للتعاون الاقليمي ويعود بنفع كبير.

واشار الرئيس علييف الى امكانية زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدان المنطقة وفتح عشرات الاف من فرص عمل على الفور اثر فتح الاتصالات بمجردها مفيدا أن كل هذا يكون ممكنا بفضل افتتاح الاتصالات فقط ومع ذلك اذا عززنا التجارة المتبادلة واهتممنا بالدينامية الايجابية لتتحول منطقتنا الى منطقة الاستقرار والسلام من مكان التوتر.