الرئيس إلهام علييف: يا للأسف أن أرمينيا ما برحت لم ترد ايجابيا على مبادراتنا للسلام

باكو، 2 تشرين الأول، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في حديث صحافي أدلى به لوكالة ايفي الاسبانية إننا على استعداد لاجتماع مباشر مع رئيس الوزراء باشينيان كما قلت لكم سابقا والمباحثات والاتصالات قد انطلقت في الاصل وثمة صيغة تعاون على مستوى نواب رؤساء الوزراء الأذربيجاني والارميني والروسي وهذه الصيغة مكرسة لقضية فتح الطرق المواصلات.

واضاف الرئيس علييف أن لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والارميني قد عقد على هامش الدورة الاخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا وذلك قد حدث لاول مرة بعد انتهاء الحرب. ووفقا لما ابلغني وزيرنا اعتبر أن اللقاء أتى بناء وباعثا للأمل. وموقفنا ما زالت غير متغير بعد انتهاء الحرب. ونرغب في اقامة علاقات مألوفة مع أرمينيا على اساس الاعتراف المتبادل بسلامة اراضي كلا البلدين.

وقال رئيس الدولة إن أذربيجان جاهزة للأخذ على الفور في اعادة ترسيم الحدود واعادة تخطيطها عقب هذه العملية مضيفا أننا قد أعلنا عن استعدادنا للشروع في العمل مع أرمينيا على اتفاقية سلام مستقبلية وكل هذه المبادرات قد أكد عليها من جانبي وسائر مسؤولي أذربيجان مرارا ولكنه يا للأسف أن أرمينيا ما زالت لم ترد ايجابيا على ذلك وبذلك ما انفك موقفنا غير متغير وهناك خطوات معينة ولكنني اعتقد اننا كان لنا أن نكون متوصلين الى تقدم اكثر خلال هذه السنة.