الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تلعب دورها كمصدر موثوق للغاز الطبيعي الى السوق الأوروبية حاليا

باكو، 2 أكتوبر (أذرتاج)

أذربيجان مصدّرة موثوق بها للنفط الى السوق الأوروبية خلال 15 سنة. والآن تلعب دورها كمصدر موثوق بها للغاز الطبيعي اليها. إن سعر الغاز الطبيعي الاذربيجاني أرخص من سعر الغاز المستورد من المصادر الأخرى. يأتي هذا الغاز من مصدر جديد. ممر الغاز الجنوبي مهم من حيث احجام الغاز الإضافية وكذلك كونه مصدرا بديلا. وهذا مسألة أمن الطاقة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حديثه عن إمدادات الغاز الطبيعي الى أوروبا في مقابلة أجرتها معه وكالة انباء إيفي الاسبانية.

قال الرئيس : "إن احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في أذربيجان تبلغ 2.6 ترليون متر مكعب. وهذا الحجم يكفي لاستهلاكنا الداخلي وللتصدير لمدة 100 سنة على الأقل. نحن حاليا امام مرحلة استكشاف حقول جديدة. يزيد اهتمام شركات الطاقة العملاقة بقطاعي الغاز والنفط لاذربيجان. في قدرتنا زيادة الحجم والإنتاج، لكن هذا يتطلب منا بدء المحادثات وتوقيع معاهدات جديدة. ثم سنوظف استثمارات اكثر للإنتاج."

أضاف الرئيس ان زيادة التصدير في هذا الشتاء مستحيلة فنيا وتجاريا. وقال: "أمامنا شهر او شهران. لكن اذا بدأنا الآن في هذا العمل، فاعتقد اننا سنكون مستعدين للشتاء السنة القادمة. ثمة إمكانيات لزيادة الاحجام والى جانب ذلك، حاليا يتم توظيف استثمارات من جانبنا ومن جانب المستثمرين الأجانب في الطاقة المتجددة. لذلك، فيمكننا ان نصدر الغاز الطبيعي الذي نستهلكه بعد استبداله بالطاقة الشمسية والريحية."

اكد الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف انه في امكاننا ان نوسع جغرافية صادراتنا الى منطقة البلقان وعدد من البلدان الأخرى في أوروبا الشرقية في المستقبل. وهذا قد يكون حسنا بالنسبة للمستهلكين وبالنسبة لنا، كذلك للشركات ولكل شخص من حيث ضمان امن الطاقة.