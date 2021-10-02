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    جدول الجولة الانطلاقية بالدوري الاول لكرة قدم الصالات

    ٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥‎٧]

    باكو، 2 تشرين الأول، أذرتاج

    نشر الاتحاد الأذربيجاني لكرة قدم الصالات جدول الجولة الانطلاقية بالموسم الجديد الـ2021/2022م بالدوري الأول.

    أفادت أذرتاج أن الجولة الاولى تستغرق يومي 7-8 تشرين الاول اكتوبر وتنظم المباريات لدى مجمع اولمبيك ستار الرياضي بالعاصمة باكو.

    7 تشرين الاول اكتوبر، الخميس

    ياسامال – اولدوز، الساعة 18.30

    شوشا – باكو فاير الثاني، الساعة 19.30

    مترو باكو – ستار كارغو ، الساعة 20.30

    دسته اوردوباد – ستاندارد، الساعة 21.30

    8 تشرين الاول اكتوبر، الجمعة

    فورزا نفطجي – باسو ، الساعة 19.30

    أريندا اذ – قراباغ فضولي، الساعة 20.30

    اكاديمية الرياضة – زنكيلان ، الساعة 21.30

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