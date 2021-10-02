باكو، 2 تشرين الأول، أذرتاج نشر الاتحاد الأذربيجاني لكرة قدم الصالات جدول الجولة الانطلاقية بالموسم الجديد الـ2021/2022م بالدوري الأول. أفادت أذرتاج أن الجولة الاولى تستغرق يومي 7-8 تشرين الاول اكتوبر وتنظم المباريات لدى مجمع اولمبيك ستار الرياضي بالعاصمة باكو. 7 تشرين الاول اكتوبر، الخميس ياسامال – اولدوز، الساعة 18.30 شوشا – باكو فاير الثاني، الساعة 19.30 مترو باكو – ستار كارغو ، الساعة 20.30 دسته اوردوباد – ستاندارد، الساعة 21.30 8 تشرين الاول اكتوبر، الجمعة فورزا نفطجي – باسو ، الساعة 19.30 أريندا اذ – قراباغ فضولي، الساعة 20.30 اكاديمية الرياضة – زنكيلان ، الساعة 21.30

AZERTAG.AZ : جدول الجولة الانطلاقية بالدوري الاول لكرة قدم الصالات

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