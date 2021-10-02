جدول الجولة الانطلاقية بالدوري الاول لكرة قدم الصالات
AzerTAg.az
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥٧]
باكو، 2 تشرين الأول، أذرتاج
نشر الاتحاد الأذربيجاني لكرة قدم الصالات جدول الجولة الانطلاقية بالموسم الجديد الـ2021/2022م بالدوري الأول.
أفادت أذرتاج أن الجولة الاولى تستغرق يومي 7-8 تشرين الاول اكتوبر وتنظم المباريات لدى مجمع اولمبيك ستار الرياضي بالعاصمة باكو.
7 تشرين الاول اكتوبر، الخميس
ياسامال – اولدوز، الساعة 18.30
شوشا – باكو فاير الثاني، الساعة 19.30
مترو باكو – ستار كارغو ، الساعة 20.30
دسته اوردوباد – ستاندارد، الساعة 21.30
8 تشرين الاول اكتوبر، الجمعة
فورزا نفطجي – باسو ، الساعة 19.30
أريندا اذ – قراباغ فضولي، الساعة 20.30
اكاديمية الرياضة – زنكيلان ، الساعة 21.30
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١١:٤٩]
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١١:٠٦]
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١١:٠٣]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٨:١١]
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣١]
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٦:٢٠]
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٠]
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥٧]
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١١:٣٢]
٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٤٥]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٦]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٥٢]
٢٥.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٢]
٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٧]
٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣٣]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٨:٠٦]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥١]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٠:٢٢]
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٠]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٥]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١١:١٣]
٣٠.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٥٣]
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٢:٠٥]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٠]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٣:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك