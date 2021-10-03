الرئيس إلهام علييف يزور محافظتي ترتر وبردع – صور

ترتر، بردع، 3 تشرين الاول، أذرتاج

زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثالث من تشرين الاول اكتوبر اليوم محافظتي ترتر وبردع.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة زار تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف وسط مدينة ترتر عاصمة المحافظة واضعا باقة من الزهور أمامه.

ثم دشن رئيس الدولة طريقين بريين واصلان الى بلدة صوقوفوشان وقرية تاليش بمحافظة ترتر.

ثم وضع الرئيس إلهام علييف حجر الاساس لطريق بري واصل الى تاليش وتاب قراقويونلو وقاشالتي ونفطالان.

رفع رئيس الدولة علم الدولة في قرية تاليش وبلدة صوقوفوشان بمحافظة ترتر.

زار الرئيس إلهام علييف في قرية تاليش كنيستين مدمرتين من قبل قوات أرمينيا تخصان بالطائفتين الألبانية الأودية والارثوذكسية.

ثم افتتح الرئيس إلهام علييف محطتي "صوقوفوشان الاولى" و"صوقوفوشان الثانية" الكهرومائيتين الصغيرتين بعد اعمال اعادة البناء والاصلاح.

ثم تفقد الرئيس إلهام علييف بيت ساكن مدينة ترتر صاحب إسماعيلوف المدمر بغارة غدرة شنتها قوات أرمينيا باستخدام منظومة الصواريخ المتعددة الطلقات من نوع "سميرتش" خلال الحرب الوطنية وتعرف على الظروف المهيأة لدى بيت جديد شيد بدلا منه.

ثم تفقد الرئيس إلهام علييف قذائف وصواريخ استهدفت بها قوات أرمينيا محافظة ترتر باسخدام منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 30 والمدفعية مختلفة العيار.

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ثم وصل رئيس الدولة الى محافظة بردع. زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف بمركز مدينة بردع ووضع باقة من الزهور أمامه.

ثم شارك الرئيس إلهام علييف في حفل افتتاح ليزي بردع المهنية.

وستقدم تقارير موسعة حول الزيارتين في الرابع من تشرين الاول اكتوبر.