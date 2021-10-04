أذربيجان: تسجيل 712 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1813 مصاب ووفاة 14 مصابا في 3 أكتوبر
AzerTAg.az
٠٤.١٠.٢٠٢١ [٠٩:٥٣]
باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
سجلت إصابة 712 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1813 مصاب هذا المرض وتوفي 14 مصابا بالفيروس في 3 أكتوبر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 485 ألف و987 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 464 ألف و611 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و573 مريض منهم ويستمر علاج 14 ألفا و803 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 8 آلاف و760 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و887 ألف و165 فحص طبي.
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