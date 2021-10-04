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    أذربيجان: تطعيم نحو 53 ألف جرعة من لقاح كورونا 3 أكتوبر

    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٠:٠٢]

    باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 52 ألفا و949 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 3 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 14 ألفا و6 أشخاص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و38 ألفا و943 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و736 ألف و939 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و808 ألف و142 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و928 ألف و797 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم نحو 53 ألف جرعة من لقاح كورونا 3 أكتوبر
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