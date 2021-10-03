التسلسل الزمني للحرب الوطنية – 3 تشرين الأول

باكو، 3 تشرين الأول، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" واسفرت الحرب الوطنية المستمرة اربعة واربعين يوما عن انهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة اراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الاعلى المظفر إلهام علييف نقش بالاحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الاربعة والاربعين يوما الوطنية:

* رفع جيش أذربيجان اليوم علم الدولة في بلدة ماداكيز. ماداكيز لنا! قراباغ أذربيجان!" غرد هذه التغريدة الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف في حسابه على تويتر.

* رئيس الدولة اعلن عن تحرير جيش أذربيجان قرية تاليش بمحافظة ترتر وقرى مهديلي وتشاخيرلي وأشاغي ماراليان وشايباي وقويجاق بمحافظة جبرائيل وقرية أشاغي عبدرحمانلي بمحافظة فضولي.

* اعلن الرئيس إلهام علييف عن تبديل اسم ماداكيز المحررة من الاحتلال الارميني بتسميتها التاريخية "صوقوفوشان".

* كشفت وزارة الدفاع عن خسائر العدو العامة خلال الاسبوع الاول من الحرب الوطني:

نحو 230 دبابة وسائر المعدات القتالية المدرعة و250 من منظومات الصواريخ المدفعية وراجمات الصواريخ المتعددة وقاذفات الالغام والهاون و38 منظومات الدفاع الجوي و10 مراكز الادارة القيادية والمراقبة القيادية و7 مستودعات للاسلحة والمعدات القتالية واكثر من 130 ناقلة عسكرية مختلفة ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات من نوع اس300.

* قال النائب العام الأذربيجاني في بيان إن 19 مدنيا ومن بينهم 3 نساء وقاصران لقوا مصرعهم واصيب 63 مدنيا آخر نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا مناطق أذربيجان السكنية غير العسكرية. وفتحت النيابة العامة 12 ملفا جنائيا بحق الجرائم الحربية المرتكبة من قبل قوات أرمينيا الاحتلالية.