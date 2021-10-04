التسلسل الزمني للحرب الوطنية – 4 تشرين الأول

باكو، 4 تشرين الأول، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" واسفرت الحرب الوطنية المستمرة اربعة واربعين يوما عن انهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة اراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الاعلى المظفر إلهام علييف نقش بالاحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الاربعة والاربعين يوما الوطنية:

* جيش أذربيجان حرر مدينة جبرائيل وبضع قرى بمحافظة جبرائيل من الاحتلال الارميني كما غرد الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف في حسابه على تويتر.

* وجه الرئيس إلهام علييف نداء الى شعب أذربيجان بمناسبة تحرير مدينة جبرائيل و9 قرى بمحافظة جبرائيل من احتلال أرمينيا.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة العربية.

* نصب علم أذربيجان في مركز عسكري قضى فيه البطل القومي الأذربيجاني مبارز ابراهيموف على عدد كبير من افراد قوات أرمينيا الاحتلالية في 18 يونيو عام 2010م وهو يقاتلهم بوحده.

* بيان وزارة الدفاع: دمرت 4 دبابات لكتيبة الدبابات الـ77 للعدو خلال المعارك الدائرة في اتجاه صوقوفوشان وأغدره واغتنمت 3 دبابات اخرى. دمرت 4 شاحنات عسكرية لقوات أرمينيا الاحتلالية جراء ضربات مدفعية أنزلها جيش أذربيجان في مساحة الدفاع للفوج الآلي الجبلي الـ5 للعدو في اتجاه أغدره. وهربت عدة وحدات تابعة للفوج تاركة مواقعها القتالية من ساحة القتال. وتكبد العدو عددا كبيرا من القتلى بين افراده.

* استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية باستخدام المدافع الثقيلة بضعة مناطق مكتظة بالسكان المدنيين في مدينة كنجة مما ادلى الى مقتل شخص واصابة 32 آخر بجانب تعرض البنية التحتية والمنشآت التاريخية للهدم والدمار.

* لقي مدنيان مسالمان في مدينة بيلقان واصيب آخران جراء استهداف قوات أرمينيا الاحتلالية بالصواريخ والمدافع الثقيلة ليصل عدد القتلى الى 22 مدنيا والمصابين الى 73 مسالما وفق بيان النيابة العامة.

* اطلقت قوات أرمينيا الاحتلالية صاروخين متوسطي المدى ذوي 300 كم على محافظتي خيزي وأبشرون.

* وجه النائب العام الأذربيجاني نداء الى رؤساء المنظمات الدولية بشأن الجرائم الحربية التي ترتكبها قوات أرمينيا الاحتلالية ضد المسالمين المدنيين.