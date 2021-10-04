وزير الدفاع الأذربيجاني يزور جورجيا

باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

توجه وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في زيارة الى جورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجنرال ذاكر حسنوف سيشارك في الاجتماع الثلاثي لوزراء الدفاع الأذربايجاني والجورجي والتركي الذي سيعقد في منطقة كاخيتي الجورجية.

ستناقش في الاجتماع تطوير التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والعسكرية - الفنية والعسكرية - التعليمية وغيرها من المجالات.