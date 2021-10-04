الذكرى السنوية الاولى لاول العمل الارهابي المرتكب من قبل أرمينيا في كنجة

كنجة، 4 تشرين الأول، أذرتاج

تمر اليوم سنة واحدة على تعرض مدينة كنجة لاستهداف قوات أرمينيا بالصواريخ خلال الحرب الوطنية.

أفادت أذرتاج أن مدينة كنجة تعرضت لطلقات صاروخية من قبل قوات أرمينيا الاحتلالية قرابة الساعة 10 يوم 4 اكتوبر عام 2020م ونتيجة لاستهداف مدينة كنجة بالصواريخ تلك المدينة المكتظة بالسكان البالغ عددهم 500 الف نسمة ثاني اكبر مدن أذربيجان الواقعة على بعد عن منطقة الجبهة وبانتهاك متطلبات اتفاقية جنيف انتهاكا صارخا لقي ساكن المدينة تونار بن قوشقار علييف واصيب 32 مدنيا آخر بجروخ مختلفة بجانب الحقت اضرار كبيرة بالبنية التحتية والمساكن والمنشآت المدنية بالمدينة.

يذكر أن مدينة كنجة ثاني اكبر مدن أذربيجان تعرضت لهجمات قوات أرمينيا الاحتلالية بالصواريخ والمدافع كبيرة العيار أيام 4 و5 و8 و11 و17 اكتوبر عام 2020م ونتيجة لهذه الاعمال الارهابية الفظيعة لقي 26 مدنيا مصرعهم واصيب 175 مسالم وتضرر عدد كبير من البنية التحتية والمنشآت المدنية ووسائل النقل للهدم والدمار. كما أدى العمل الارهابي المرتكب في مدينة بردع الأذربيجانية بحياة 29 مدنيا واصاب 112 مسالم آخر.

وعلى وجه العموم استهدفت باوامر قيادة أرمينيا مدن يفلاخ وبيلقان وترتر وغابالا وجورانبوي وأغجابدي وخيزي وغيرها من مدن أذربيجان باستخدام الصواريخ الباليستية والمدفعية كبيرة العيار مما ادى الى مقتل 93 مدنيا مسالميا وبينهم 12 طفلا و27 مرأة واصيب 454 مدني مسالم آخر وتضررت عموما 12292 مساحة سكنية وغير سكنية و288 وسيلة نقل.