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    الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة تارتار

    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١١:٣٠]

    تارتار، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    وصل الرئيس إلهام علييف في 3 أكتوبر إلى محافظة تارتار الأذربيجانية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس الدولة زار تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز تارتار ووضع باقة من الزهور أمامه.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة تارتار
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