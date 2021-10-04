الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة تارتار
AzerTAg.az
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١١:٣٠]
تارتار، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
وصل الرئيس إلهام علييف في 3 أكتوبر إلى محافظة تارتار الأذربيجانية.
أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس الدولة زار تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز تارتار ووضع باقة من الزهور أمامه.
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