تارتار، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) وصل الرئيس إلهام علييف في 3 أكتوبر إلى محافظة تارتار الأذربيجانية. أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس الدولة زار تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز تارتار ووضع باقة من الزهور أمامه.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة تارتار

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