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    الرئيس إلهام علييف يزور محافظة برده

    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١١:٤٤]

    برده، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم بزيارة الى محافظة برده.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف زار تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقة من الزهور امامه.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يزور محافظة برده
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