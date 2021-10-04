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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يدشن طريقين واصلان الى بلدة صوقوفوشان وقرية تاليش في ترتر

    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١١:٣٢]

    ترتر، 4 تشرين الأول، أذرتاج

    دشن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 اكتوبر طريقين بريين واصلان الى بلدة صوقوفوشان وقرية تاليش في محافظة ترتر.

    أفادت أذرتاج أن الطريق البري طوله 5ر28 كم وعرضه 9 امتار ذو مسلكين اثنين وكان مدمرا وغير صالحا بسبب كونها تحت وطأة احتلال أرمينيا لمدة طويلة.

    يذكر أن مشروع التسليح الخرساني لقناة صوقوفوشان – خان بطول 37 كم جاهز ومدت مياه الري بتحرير صوقوفوشان الى 30 الف هيكتار من الحقول الزراعية في كل من بردع وجورانبوي ونفطالان ويفلاخ وأغجابدي لاول مرة وذلك يمكن الفلاحين والمزارعين من الحرث بالدورتين والتناوبي.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدشن طريقين واصلان الى بلدة صوقوفوشان وقرية تاليش في ترتر
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