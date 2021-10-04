الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس للطريق البري الواصل الى تاليش وتاب قراقويونلو وقاشالتي ونفطالان
AzerTAg.az
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١١:٣٤]
ترتر، 4 تشرين الأول، أذرتاج
وضع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 اكتوبر حجر الاساس للطريق البري الواصل الى تاليش وتاب قراقويونلو وقاشالتي ونفطالان.
أفادت أذرتاج أن إنشاء الطريق البري الجديد من قرية تاليش بمحافظة ترتر الى مدينة نفطالان بمحافظة جورانبوي عابرا من قرية تاب قراقويونلو يساهم في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للمنطقة شاملا حيث يمر من خلال المناطق السكنية الواقعة على طول الطريق. كما يمكن الطريق الجديد من الوصول الى قرية تاليش من مدينة نفطالان ايضا بجانب الوصول اليها من جهة مدينة ترتر وطول الطريق العام 22 كم.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٥:٥٥]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٧]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١١:٤٤]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٨:٤٦]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٧:١٢]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٥:٥١]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٥:٣٦]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣١]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٢:١٦]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٠:٠٧]
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٠]
٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٤٥]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٦]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٥٢]
٢٥.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٢]
٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٧]
٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣٣]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٧:١٢]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥٤]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٠:٠٢]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٥:٥٠]
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٠]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٥]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١١:١٣]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٥:٥٢]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٥:١٥]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك