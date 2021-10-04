الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس للطريق البري الواصل الى تاليش وتاب قراقويونلو وقاشالتي ونفطالان

ترتر، 4 تشرين الأول، أذرتاج

وضع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 اكتوبر حجر الاساس للطريق البري الواصل الى تاليش وتاب قراقويونلو وقاشالتي ونفطالان.

أفادت أذرتاج أن إنشاء الطريق البري الجديد من قرية تاليش بمحافظة ترتر الى مدينة نفطالان بمحافظة جورانبوي عابرا من قرية تاب قراقويونلو يساهم في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للمنطقة شاملا حيث يمر من خلال المناطق السكنية الواقعة على طول الطريق. كما يمكن الطريق الجديد من الوصول الى قرية تاليش من مدينة نفطالان ايضا بجانب الوصول اليها من جهة مدينة ترتر وطول الطريق العام 22 كم.