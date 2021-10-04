خبير عسكري يكشف لأول مرة عن ست مراحل لإنجاز عمليات "القبضة الحديدية" لتحرير قراباغ من احتلال أرمينيا

باكو، 4 تشرين الأول، أذرتاج

قال الخبير العسكري عدالت وردييف إن توفير دولة أذربيجان جميع مواردها لتموين الجيش في الحرب الوطنية ودعم الشعب دعما كاملا للدولة والجيش أتى أهم عامل ضمن النصر الباهر.

اوضح الخبير العسكري المرموق وردييف وهو يكشف عن ست مراحل لإنجاز عمليات "القبضة الحديدية" لتحرير قراباغ من احتلال أرمينيا أن الحرب الوطنية شنت في 6 مراحل مفيدا أن جيش أذربيجان قام في المرحلة الاولى بكسر خطوط الدفاع لاحتلال أرمينيا في مساحة واسعة للغاية على طول خط الجبهة جنوبا وشمال شرقيا دمر تدميرا خط اوهانيان المزعوم بأنه غير قابل للتجاوز والذي كانت أرمينيا تدعي بأنها أنشأتها خلال 30 سنة اخيرة.

وقال إن جيش أذربيجان حرر لاول مرة عاصمة المحافظة منذ 27 عاما من فترة وقف اطلاق النار الهش مدينة جبرائيل المحتلة وأتت هذه مرحلة ثانية من عمليات "القبضة الحديدية" الأذربيجانية. وتحرير جبرائيل من الاحتلال الارميني مهد ظروفا ساحنة جدا لتوسيع خط الهجوم لجيش أذربيجان على طول الجبهة وبالتوازي شن هجمات في بضعة محافظات محتلة وعلى رأسها امام تحرير مدينة فضولي المحتلة.

وتابع الخبير العسكري أن جيش أذربيجان حوّل اتجاه الهجمات الناجحة نحو هادروت بعد تحرير جبرائيل نظرا لجمع احتلال أرمينيا موارد كبيرة باتجاه فضولي وتعد عملية هادروت الناجحة مرحلة ثالثة لعمليات القبضة الحديدية الأذربيجانية. تحرير هادروت من قبل جيش أذربيجان ضمن الانقسام الداخلي في أرمينيا ايضا. لان أذربيجان قد اطلقت عمليات تحرير الاراضي التي كانت تابعة سابقا لاقليم قراباغ الجبلي ذي الحكم الذاتي البائد وليس المحافظات المتاخمة له فقط. وفي المرحلة التالية من العمليات الشاملة مهدت ظروف سانحة لهجوم جيش أذربيجان باتجاه زنكيلان المحتلة بعد تحرير مناطق سكنية كثيرة في محافظة جبرائيل. وفي الوقت ذاته جمع جيش أذربيجان قوات كافية لشن هجوما ناجحا على محافظة قبادلي المحتلة ايضا.

واشار الخبير العسكري وردييف أن المرحلة الخامسة من العمليات ضمنت تحرير قبادلي المحتلة وخروج الجيش الأذربيجاني جنوب لاتشين المحتلة الامر الذي ادى الى ضمان السيطرة على ممر لاتشين ايضا.

وقال إن المرحلة الاخيرة وأوج عملية القبضة الحديدية كانت تحرير شوشا في عملية كانت تطلب بالمستوى العالية جدا من الاحترافية والمهنية والبسالة التي ضربها جيش أذربيجان بفضل قواتها الخاصة التي كسرت مقاومة العدو كسرا شاملا وتاما وحررت المدينة بانزال ضربات قاسية عليه.

وشدد وردييف على أن انجاز عملية شوشا برفع علم أذربيجان في شوشا قد حل مصير الحرب ما اجبر أرمينيا على توقيع وثيقة الاستسلام بجانب تحرير أذربيجان 3 محافظات اخرى أغدام وكبلجار ولاتشين بدون قتال وخسارة حيث تسلمتها من أرمينيا.

ونوه الخبير العسكري الى أن جيش أذربيجان بقيادة القائد الاعلى المظفر إلهام علييف وبسالة ضباطه وجنوده حقق اعظم نصر في الـ200 سنة الاخيرة على أرمينيا في الحرب الوطنية. واكبر فضل في احراز هذا النصر الباهر يعود الى شهدائنا ومقاتلين القدماء وقدمائنا المحاربين ورحم الله تعالى شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم من اجل استعادة سلامة ارض الوطن الغالي وادام الله بقاء مقاتلينا القدماء بموفور الصحة ودوام العافية ايضا.

واشار الى أن رئيس الدولة وضع حجر الاساس يوم الذكرى لمجمع الحرب الوطنية ومتحف النصر ولا شك في انهما يلعبان دورا مهما جدا في تبليغ النصر الباهر وبسالة جيش أذربيجان وتخليد ذكرى شهدائنا.