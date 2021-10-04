ترتر، 4 تشرين الأول، أذرتاج

رفع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 اكتوبر علم الدولة في قرية تاليش بمحافظة ترتر.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة ألقى كلمة قائلا:

- قرية تاليش حررت قبل سنة من قبل جيش أذربيجان. وبعد مرور عام وأنا هنا وفي أرض أذربيجان بقرية تاليش المحررة وأرفع علم أذربيجان في قرية تاليش.

وقبل سنة شهدت هذه الاراضي معارك عنيفة وتكبدنا بخسائر في الارواح ولنا شهداء رحمهم الله تعالى. وعملية تحرير قرية تاليش تحتل مكانة خاصة بين عملياتنا الناجحة لأن هذه الاراضي كانت تملك تحصينات قوية جدا وكان العدو أنشأ هنا عدة خطوط دفاعية والبتة كان ينتظرنا من هذا الاتجاه. وقد قمنا بشن هجمات مضادة من حيث ما كان العدو ينتظرنا في كثير من العمليات. ولكن هذا الاتجاه وهنا ميدان القتال ضيق جدا ومحدود للغاية فلذلك كان العدو ينتظرنا هنا وقد أتينا بغض النظر الى كل شيء ووصلنا بسفك الدماء وتضحية الشهداء وحررنا قريتي تاليش وصوقوفوشان من الاحتلال الارميني قبل عام بالكامل. ومنحنا ذلك تفوقا استراتيجيا كبيرا. كما اظهر ذلك مرة اخرى أن جيش أرمينيا عاجز امام جيش أذربيجان وغير قادر للصمود وان النصر ليس ببعيد. واليوم ضمنت سيادة أذربيجان في هذه المنطقة ضمانا كاملا وانجزت اعمال كبيرة للبنية التحتية خلال مدة العام الواحد فقط. والاهم هو أن مواطني أذربيجان سيقطنون هذه الاراضي في ظروف سلمية وأمنية والبتة سنعيد بناء واعمار قرية تاليش لتعود الحياة اليها.

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ثم زار الرئيس إلهام علييف الكنيسة المدمرة تدميرا للطائفة الألبانية الأودية في قرية تاليش.

وقال رئيس الدولة:

- هذه كنيسة ألبانية عتيقة. وانظروا ما هي حالة هذه الكنيسة التي كانت في يد الارمن. ثم سيقولون زاعمين بان هذه كنيسة ارمينية وهيهات لماذا دمروها لو كانت كنيسة ارمينية؟ وستحافظ عليها بصفتها أثرا تاريخيا. جميع الاثار الدينية تحت حماية الدولة في أذربيجان. وستحافظ على اثار جميع الطوائف الدينية ايضا. وسنعيد بناء واصلاح واعمار الكنيسة الألبانية العتيقة ايضا. وكان الارمن لم يفعلوا خلال 30 سنة سوى أن دمروا هذه المنطقة.

وقال رئيس السلطة التنفيذية مستقيم محمدوف:

- وغطوا سطح الكنيسة هذا كيلا يعرف انها كنيسة ألبانية أودية وزيفوا تبعيتها.

الرئيس إلهام علييف:

- لا شيء سوى تزييف وتزوير وليرى جميع العالم ما حالة الكنيسة الألبانية في يد الاحتلال الارميني.

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ثم زار الرئيس إلهام علييف الكنيسة المسيحية الأورثوذكسية في القرية وقال:

- هذه كنيسة مسيحية أورثوذكسية تقع في قرية تاليش ايضا. دمرها الارمن ايضا. وانظروا ما هي حالتها وقد فككوا احجارها وجدرانها ايضا وهاكم حالتها الحالية وسنعيد بناء واعمار هذه الكنيسة ايضا. وبخلاف الارمن نحترم بجميع الآثار الدينية.

وكانت هذه المباني وحدة عسكرية لهم.