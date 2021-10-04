الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر

الرئيس علييف: أفلا تعقلون انتم الذين تعيشون في أرمينيا بمشاعر الثأر اليائس ولا تلعبوا بأعصابنا

اذا وجدنا عنكم أي استفزاز او سلوك او تصريح ضدنا بأفواهكم المتعفن لن يدافع عنكم أحدٌ