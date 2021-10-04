الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر
AzerTAg.az
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١١:٣٨]
صوقوفوشان، ترتر، 4 تشرين الأول، أذرتاج
رفع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 اكتوبر علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر.
أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة ألقى كلمة.
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