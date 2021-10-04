  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر

    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١١:٣٨]

    صوقوفوشان، ترتر، 4 تشرين الأول، أذرتاج

    رفع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 اكتوبر علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة ألقى كلمة.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٥‎]
    الرئيس علييف يدشن محطتي "صوقوفوشان الاولى" و"صوقوفوشان الثانية" الكهرومائيتين الصغيرتين في ترتر
    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٧]
    الرئيس إلهام علييف يزور محافظة جبرائيل
    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١١:٤٤]
    الرئيس إلهام علييف يزور محافظة برده
    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١١:٤٢]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في بيت جديد شيد بدلا من البيت المدمر في مدينة ترتر جراء غارات قوات أرمينيا الصاروخية الغاشمة – صور
    نص مكالمة الرئيس علييف مع المحافظ وصاحب البيت
    الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر الرئيس إلهام علييف يرفع علم الدولة في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر