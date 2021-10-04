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    افتتاح دار الصداقة التركية – الروسية في أنقرة

    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٨]

    موسكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أقيم حفل افتتاح دار الاصحاقة التركية – الروسية في أنقرة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الصحافة الروسية تكتب عن هذا.

    تم افتتاح بيت الصداقة بمبادرة وعلى نفقة إيرول أوغورلو الذي حصل على وسام بوشكين بمرسوم من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين لمساهمته الكبيرة في التقارب والإثراء المتبادل لثقافتي شعبي روسيا وتركيا.

    ستعرض في بيت الصداقة مؤلفات فنانين ونحاتين من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى.

    وحضر حفل الافتتاح نائب عمدة العاصمة التركية بكير أوديميس والسفير الروسي في أنقرة أليكسي ييرخوف وسفير بيلاروس في أنقرة فيكتور ريباك وآخرون.

    AZERTAG.AZ :افتتاح دار الصداقة التركية – الروسية في أنقرة
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